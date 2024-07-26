Adıyaman'da alt yapı çalışmasında Roma dönemine ait sınır taşı bulundu
Adıyaman'da alt yapı yenileme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait özel bir alanı belirleyen sınır taşı bulundu
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Adıyaman Belediyesince Karapınar Mahallesi’ndeki Mermerciler Sitesi yakınında yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz tarafından yaklaşık 1,5 metre derinlikte buluntuya rastlanıldı.
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Yetkililer, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.
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Müze görevlilerinin nezaretinde yapılan incelemede, taş parçasının özel bir alanı belirleyen sınır taşı olduğu tespit edildi.
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Sınır taşının milattan sonra 2'nci yüzyıl Roma dönemine olduğunu belirleyen ekipler, taşı müzeye götürdü.
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Kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz, gazetecilere, içme suyu hattında çalıştıklarını belirterek, "Çalışma esnasında bir taş parçası bulduk. Kepçenin kovasına aldığımız esnada taşın üzerinde yazı olduğunu fark ettik.
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Durumu saha yetkililerine bildirdik. Şeflerimiz de durumu müze yetkililerine bildirdi. Müze müdürlüğü yetkilileri ise buraya gelip taşı inceledi" dedi.
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