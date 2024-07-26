Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu
Fenerbahçe, Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı lacivertli ekip, 10 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planlıyor
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu… Milli futbolcu, takımın ana planlamasında yer almıyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda 27 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceğini vurguladı.
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Bunun üzerine yönetim, oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek son durum hakkında bilgi verdi.
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Kanat rotasyonu geniş olan Fenerbahçe’de Saint Maximin, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, ilk aşamada kadroda düşünülen isimler olarak ön plana çıktı.
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Cengiz Ünder, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu maçlarının listesine de yazılmadı.
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Geçen sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcunun performansı beklenenin altında kaldı.
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Sarı lacivertli formayla 33 maça çıkan Cengiz Ünder, bu karşılaşmaların 18’ine 11’de başladı. 9 kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, 2'de asist yaptı.