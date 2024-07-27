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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris'te olimpiyat meşalesi yakıldı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris'te olimpiyat meşalesi yakıldı!

        Dünya sporunun en önemli organizasyonlarından Olimpiyat Oyunları'nda açılış töreni düzenlendi. Kafilelerin Sen Nehri üzerinden yaptıkları geçişler ve düzenlenen gösteriler sonrasında Olimpiyat meşalesi de yakıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2024 - 01:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:22
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          Fransanın ev sahipliğinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni Sen Nehrinde yapıldı.

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          Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında düzenlenen açılış törenine katılanlar Sen Nehri iskelelerinden gösterileri takip etti.

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          Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat meşalesi takım geçişlerinin ardından yakıldı.

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          Meşaleyi eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, eski ABD'li atlet Carl Lewis, eski Fransız basketbolcu Tony Parker, eski Rumen cimnastikçi Nadia Comaneci, hentbolcu Nikola Karabatic, eski Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Jean-François Lamour, Fransız yüzücü Florent Manaudou, Fransız judocu Teddy Riner, eski Fransız atlet Marie-Jose Perec, eski ABD'li tenisçi Serena Williams, eski Fransız tenisçi Amelie Mauresmo gibi isimler elden ele taşıyarak 1948 Londra Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 100 yaşındaki Fransız bisikletçi Charles Coste'ye teslim etti.

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          Olimpiyat kazanı Fransız Olimpiyatçılar Teddy Riner ve Marie-Jose Perec tarafından yakıldı.

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