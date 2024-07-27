Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Ankara'da, Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'nde 9 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili olarak Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay günü sabah saat 09.00 sıralarında, H.A. isimli kadının yürüyerek evine gittiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Tep telefonu ve cüzdanını çalma isteyen şüpheliye direnen H.A. yere düşerek, metrelerce sürüklendi. Yaşanan arbedenin ardından Şüpheli, zorla kadının telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Geniş çaplı araştırma yapan ekipler, olayın meydana geldiği gün ve sonrasındaki 17 gün boyunca toplamda çevredeki 217 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda şüphelinin H.B. olduğu belirlendi. Şüpheli, 26 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesindeki adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin yapılan üst aramasında, başkasına ait kimlik kartı ve gasbettiği H.A.'ya ait EGO kartı ele geçirildi.

Şüphelinin kimlik sorgulamasında ise hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ve 8 farklı suçtan arandığı, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı H.B.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edileceği belirtildi.