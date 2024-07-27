Seyyar satıcıdan alınan mantar 3 aileden 12 kişiyi zehirledi

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Erzurum’da, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 aileden 12 kişinin seyyar satıcıdan aldıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi’nde yaşayan 3 aileden, 3 erkek ve 9 kadın, dün gece karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Acil serviste yapılan ilk müdahalede zehirlendikleri belirlenen 12 kişi tedaviye alındı. Doktorların görüşmelerinde 3 ailenin de mahallede seyyar satıcıdan aldıkları mantarı yediği belirlendi. Hastanede tedavileri devam eden kişilerin, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

"SOKAKTAN MANTAR ALMAYIN" Tedavisi süren kişilerden Fevzi Aydemir (67), “Köye giderken bir marketin yanında seyyar satıcıda köyde yetişen salataların yanında mantar vardı. Hiç bu sene mantar almamıştık. Dedik ki mantarlardan alıp yiyelim. Kendi topladığımız mantarları yemedik, seyyar satıcıdan aldığımız mantarları akşam 20.00’de yedik gece saat 4'te eşim kızım hep birlikte kıvranmaya başladık. Önce mantardan olduğunu düşünmedik. Sonra mantarlar aklımıza gelince biz zehirlendik herhalde deyip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Ambulans kızımı aldı, biz de özel araçla buraya geldik. Hastanede saat 06.30 civarlarında müdahale ettiler. Allah razı olsun. Çok sıkıntı çektik. Satın alacağınız mantarlara dikkat edin. Sokaktan mantar almayın. Bundan sonra yemeyi boşver mantar almayacağım. Mantar benim için bitti. Bizimle aynı yerden mantarı alan aileler, onlar da buraya zehirlenmiş şekilde geldiler” dedi. REKLAM

BÖBREK VE KARACİĞER YETMEZLİĞİ UYARISI Zehirlenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Acil Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mevlana Gül, yoğun bakımda 12 hastayı mantar zehirlenmesi açısından takip ettiklerini söyleyerek, “Son haftalarda olan yağışlar nedeniyle çok fazla mantar zehirlenmeleriyle karşılaşmaktayız. Bunun sebebi bilinçsiz bir şekilde toplanan mantara halkın ulaşması ve bilinçsizce pişirmesi, yıkamasına dikkat etmeden tüketmesiyle ilgili. Burada ciddi bir uyarı geçmek istiyoruz. Lütfen denetimden geçmemiş, paketlenmemiş, üzerinde paketleme ve son kullanma tarihini görmediğimiz mantarları tüketmeyin. Marketten alınan kültür mantarlarında da özellikle paketlemenin çok düzgün, temiz, parlak, göründüğünden emin olmalarını istiyoruz. Rengi değişmiş, canlılığını yitirmiş, tarihi geçmiş, temiz görünmeyen mantarları kültür mantarı olsa dahi yemeyin. Eğer temizliğine dikkat etmeden pişip ısıtıp tekrar yendiği sürece iyice yıkanmamışsa böbrek yetmezliğine götürebilecek ishale sebep olabilir. Toplama mantarlarda 96 saat sonra bile çok hızlı ilerleyen karaciğer yetmezliğine sebep olabildiği için yine bunlara da dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

TAKSİRLE YARALAMADAN İŞLEM YAPILDI Bu arada, 12 kişinin zehirlenmesine yol açan seyyar satıcı İ.Y. (38), polisin çalışmasıyla yakalandı. Hakkında, 'Taksirle yaralama' suçundan işlem yapılan İ.Y., ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden serbest bırakıldı.