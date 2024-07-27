Zayıf insanların metabolizmasının yavaş olmasından haritaların yanlış olmasına kadar şaşırtıcı 10 gerçek!

5. DÜNYA HARİTALARININ ÇOĞU YANLIŞ!

Dünya haritalarının çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu haritada 1569'da geliştirilen Mercator projeksiyonu hâlâ kullanılıyor. Bu yöntem son derece hatalıdır ve Alaska'nın, Brezilya ve Grönland kadar büyük görünmesine neden olur. Alaska, Brezilya kadar büyük görünse de gerçekte beşte biri büyüklüğündedir ve Grönland ondan 14 kat daha büyük görünür. Bir haritanın tamamen doğru olması için düz değil, gerçek boyutlu ve yuvarlak olması gerekir.