Zayıf insanların metabolizmasının yavaş olmasından haritaların yanlış olmasına kadar şaşırtıcı 10 gerçek!
Dünyamız, her köşesiyle bize yeni ve şaşırtıcı bilgiler sunmaya devam ediyor. Bazen bir hayvanın özellikleri, bazen insan anatomisi ve bazen de nesnelerin bilinmeyen kullanım alanları bizleri hayrete düşürüyor. Peki, daha önce duymamış olabileceğiniz rastgele bilgileri öğrenmek ister misiniz? İşte, zayıf insanların metabolizmasının aslında yavaş olmasından flamingoların pembe olmamasına kadar ilginç 10 bilgi!
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Dünya haritalarının yanlış formatta olduğunu biliyor muydunuz ya da motorlu testerelerin ilk kullanım alanını hiç merak etmiş miydiniz? Dünya hakkında hala bilmediğimiz pek çok ilginç gerçek var. Coğrafyadan hayvanlara, insanlardan nesnelerin kullanım alanlarına kadar her şey, bize şaşırtıcı bilgiler sunabilir. Haberimizde sizi şaşırtacak ilginç 10 gerçeği derledik. İşte, futbolcuların neden çok tükürdüğüne kadar rastgele bazı bilgilerin detayları...
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1. FLAMİNGOLAR ASLINDA PEMBE DEĞİLDİR
Flamingolar pembe doğmaz. Aslında dünyaya gri/beyaz tüylerle gelirler ve yalnızca tuzlu su karidesi ile mavi-yeşil alglerden oluşan bir beslenme şekline başladıktan sonra pembemsi bir renk tonuna sahip olurlar. Exeter Üniversitesi'nden zoolog Dr. Paul Rose’un aktardıklarına göre, flamingolar uzak sulak yerlerde yaşadıklarından düzgün besin kaynağı bulamazlar.
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Buldukları yiyeceklerde ise diğer hayvanları öldürebilecek bir kimyasal bulunur, bu kuşların ölmeme sebebi ise karaciğerlerinin bu kimyasalı işleyerek pigmentlere ayırabilmesidir. Bu pigmentler flamingoların tüylerini lekeler. Hatta derileri, mukozaları, yumurta sarıları ve yağları bile pembe renktedir.
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2. FUTBOLCULARIN ÇOK TÜKÜRMESİ MUKUS MİKTARIYLA İLGİLİ
Çeşitli çalışmalar, egzersizin tükürükteki salgılanan protein miktarını, özellikle de MUC5B adı verilen bir tür mukus miktarını artırdığını gösteriyor. Bu mukus türü, tükürüğün kalınlaşmasına neden olduğundan yutmayı zorlaştırır, bu da futbolcuların daha fazla tükürme eğilimi göstermelerine sebep olur.
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3. BİRBİRİNE BAKAN AYNALAR SONSUZ YANSIMA ÜRETEMEZ!
Aynalar, sonsuzluğa doğru uzanıyor gibi görünseler de her yansıma bir öncekinden daha koyu gözükerek sonunda görünmezliğe dönüşür. Bunun nedeni, aynaların her seferinde kendilerine çarpan ışığın enerjisinin küçük bir kısmını soğurmasıdır. Bu durum, en iyi aynaların bile birkaç yüzden fazla yansıma üretmesinin pek mümkün olmadığını gösterir.
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4. SALYANGOZLARIN BİN İLE 12 BİN ARASINDA DİŞİ VARDIR
Salyangozların bin ile 12 bin arasında dişe sahip olması gerçekçi gelmese de Newcastle Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Dr. Gordon Port’a göre; çoğu salyangoz türünün bizimkine benzeyen bir dili vardır, tek fark onlarınkinin sıra sıra minik dişlerle kaplı olmasıdır.
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5. DÜNYA HARİTALARININ ÇOĞU YANLIŞ!
Dünya haritalarının çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu haritada 1569'da geliştirilen Mercator projeksiyonu hâlâ kullanılıyor. Bu yöntem son derece hatalıdır ve Alaska'nın, Brezilya ve Grönland kadar büyük görünmesine neden olur. Alaska, Brezilya kadar büyük görünse de gerçekte beşte biri büyüklüğündedir ve Grönland ondan 14 kat daha büyük görünür. Bir haritanın tamamen doğru olması için düz değil, gerçek boyutlu ve yuvarlak olması gerekir.
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6. İSTEDİKLERİNİ YİYİP ZAYIF KALAN İNSANLARIN METABOLİZMASI YAVAŞTIR
İstediklerini yiyip zayıf kalan insanların metabolizmaları hızlı değil, yavaştır. Zayıf bir kişi diğerlerinden daha az kas kütlesine sahip olma eğilimindedir; bu da onların bazal metabolizma hızının (BMR) yüksek kas kütlesine göre daha düşük olduğu anlamına gelir; bu onlara hızlı değil, yavaş bir metabolizma sağlar.
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Bu durumun istisnaları da vardır, örneğin Olimpiyat madalyalı sporcular ile profesyonel dansçılar gibi daha fazla kas kütlesine ve çok az vücut yağına sahip olan insanlar, genel olarak daha yüksek bir bazal metabolizma hızına sahiptir bu yüzden ağırlık tek başına metabolizma hızı için güvenilir bir gösterge değildir.
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7. MOTORLU TESTERELERİN ESKİDEN KULLANIM AMACI FARKLIYDI
Motorlu testereler ilk olarak doğuma yardımcı olan bir alet olarak icat edildi. Alman doktor Bernhard Heine tarafından 1830'da doğum sırasında bebeğin doğum kanalında sıkışması durumunda annenin etini, kıkırdaklarını ve kemiğini kesmek için kullanıldı. Testerelerin ağaç kesmek için kullanılmaya başlanması ise 20. yüzyılın başlarını buldu.
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8. HAYVANLAR ZAMANI İNSANLARLA AYNI ŞEKİLDE DENEYİMLEMEZ
Daha küçük hayvanlar için dünya, insanlara kıyasla daha yavaş hareket eder. Örneğin kertenkeleler, zamanı kedi ve köpeklere göre daha yavaş algılarlar. Bu durum, zaman algılarının beyne gelen bilgiyi ne kadar hızlı işleyebildiğine bağlı olmasıyla ilgilidir.
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9. TEK YUMURTA İKİZLERİ AYNI PARMAK İZİNE SAHİP DEĞİLDİR
Bir suç işlediğinizde suçunuz, ikizinizin üzerine kalmaz. Bunun sebebi, anne karnındaki gelişim sırasındaki çevresel faktörlerin (göbek kordonu uzunluğu, parmak büyüme hızı) parmak izinizi etkilemesidir.
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10. SU AYGIRLARI İYİ YÜZEMEZ
Bunun sebebi, su aygırlarının dibe batmalarını sağlayacak derecede yoğun kemikleri olmasıdır. Yani, deniz suyu tatlı sudan yüzde 2,5 daha yoğun olduğundan bu durumun sağladığı ekstra kaldırma kuvveti bir su aygırının ağırlığını dengelemek için yeterli değildir ve su aygırı denize battığından istese de yüzemez.
Kaynak: BBC Science Focus, Guinness World Records