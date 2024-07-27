Mauro Icardi, iki çocuğunun annesi Wanda Nara'nın Brezilya tatilindeyken çektirip, "Güneş, çok güçlü ve ben çok fazla koruyucu kullanıyorum" notuyla paylaştığı bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından alev emojisiyle alıntıladı.

Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın fotoğrafını alevli emojisiyle paylaşmasının; 'Güneş yakar' mı yoksa aşk dolu bir gönderme mi olup olmadığı anlaşılamadı.

Bir ayrıl, bir birlikte şeklinde ilişki yaşayan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın birlikteliğinin akıbetinin ne olacağı konusunda birçok hayranı; "Biz, bu filmi daha önce çok gördük. Birbirlerinden vazgeçemezler" şeklinde yorum yaptı.