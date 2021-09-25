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Cansız bedeni burada aranıyor!

Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp kızı Irak uyruklu Sally'in (20) arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) tarafından parçalara bölünerek bulunduğu evden çıkarıldığı ihtimali üzerine şehir çöplüğünde de arama başlatıldı

25.09.2021 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
PARÇALARA AYIRMIŞ! Son dakika: Cansız bedeni burada aranıyor! - Haberler
Cansız bedeni burada aranıyor!
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DHA

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20), 2 Eylül'de ortadan kayboldu.

EN SON ONUN EVİNE GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

EVİNDE TESTERE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince Mohammed´in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi.

PARÇALARA BÖLÜP EVDEN ÇIKARDI İDDİASI

Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi. Sally´in Mohammed tarafından öldürüldüğü anlaşılırken, bulunamayan cesedi için ayrıca araştırma ekibi kuruldu.

Son deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde arama çalışması başlatıldı.

KOKU VE METAN GAZI ARAMALARI GÜÇLEŞTİRDİ

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yer alan şehir çöplüğünde yoğun metan gazı ve ağır koku nedeniyle arama çalışmaları da güçlükle sürdürülüyor. Polisin özel eğitimli kadavra köpeği de aramalara katılırken, özel kıyafetli ekipler ile köpek, ağır koku nedeniyle aralıklarla çalışmaları sürdürüyor.

ARAMALARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Sally'nin cesedine dair herhangi bir iz bulunamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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