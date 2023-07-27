"Param yok" deyince yolda indirildi, taksiciyi tokat attı
İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, "param yok" dediği için taksiden indirilen kadın ortalığı birbirine kattı. Araçtan indirilince bağırmaya başlayan yabancı uyruklu kadın, kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı
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İstanbul'da bir kadın, iddiaya göre, parası olmadığı için taksiden indirildi, çıkan tartışmada kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.
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Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen yabancı uyruklu kadın, yolun yarısında üzerinde para olmadığını söyledi.
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Taksi şoförü bunun üzerine aracı park ederek kadından inmesini istedi. Yolda indirilen kadın sinirlenerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunan taksiciler kadını sakinleştirmeye çalışmak istedi.
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Daha da sinirlenen kadın araya giren diğer taksi şoförüne tokat atmaya başladı. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
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