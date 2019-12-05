05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 2 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük pizza zincirlerinden olan Papa John's'ta ilginç bir tartışma yaşanıyor. 1984 yılında şirketi kuran ve geçen yıl sarfettiği ırkçı sözler sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan John Schnatter katıldığı bir televizyon programında, Papa John's pizzalarının tadının değiştiğini iddia etti.
Papa Johns'tan son 1 ayda 40 tane pizza yediğini söyleyen Schnatter "Yediklerim bildiğim, aynı pizza, aynı ürün değildi. Tadı farklıydı" ifadelerini kullandı. Schnatter pizzalarda kullanılan tarifin ve malzemelerin değiştiğini iddia etti.
'BİZ ŞİRKETİ İLERİ TAŞIMAYA ODAKLANIYORUZ'
Bu iddiaya cevap ise Papa John’s CEO'su Rob Lynch'ten geldi. Pizza tariflerinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini söyleyen Lynch "Kullandığımız malzemelerde de bir değişiklik olmadı. Bay Schnatter kendi görüşlerini dile getirebilir ancak biz bunlara odaklanmıyoruz. Biz şirketi ileri taşımaya odaklanıyoruz" dedi.
Lynch'in bu açıklamaları adı 'ırkçıya' çıkan kurucusuyla arasına mesafe koymak istediğini gösterdi. 2018 yılında Schnatter'in siyahilere yönelik sarfettiği ırkçı sözler yüzünden bazı müşteriler tarafından boykot edilen Papa John's'un hisselerinde yüzde 28 düşüş yaşanmıştı.
'PAPA JOHN'S, PAPA JOHN OLMADAN DÜZELEMEZ'
Schnatter'in şirketteki tüm görevlerinden ayrılmasının ardından Papa John's'un daha başarılı bir performans gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Papa John's hisseleri 2019 yılı genelinde yüzde 51 değer kazandı.
Hisselerdeki bu yükselişe rağmen John Schnatter hala şirketin başına geçmeyi hedefliyor. Ekim ayında Papa John's'u sadece kendisinin kurtarabileceğini söyleyen Schnatter "Papa John's'u, Papa John olmadan düzeltemezsiniz" ifadelerini kullandı. Kasım ayında ise 107.5 milyon dolarlık Papa John's hissesi satması Schnatter'in bu isteğinde ne kadar samimi olduğunun sorgulanmasına yol açtı.
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