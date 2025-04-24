Papa Francis'in cenazesine Kral Charles yerine oğlu Prens William katılacak

Prens William, Papa Francis'in cenazesine babası Kral Charles adına katılacak. 42 yaşındaki taht varisi, 26 Nisan Cumartesi günü Vatikan'daki St. Peter Meydanı'nda yapılacak cenaze töreninde hazır bulunacak.

REKLAM advertisement1

Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın cenazeye neden katılmayacağını henüz açıklamadı ancak kanser tedavisi devam eden Charles'ın sağlık durumuyla ilgili bir mazereti olduğu düşünülüyor.

Prens William'ın babasının yerine cenazeye katılımının, kraliyet geleneğiyle uyumlu olduğu biliniyor. Tahta çıkmadan önce Charles, 2005'te annesi Kraliçe II. Elizabeth adına Papa II. John Paul'ün cenazesine katılmıştı. Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybetti.

Kral Charles'ın ardından tahtın ilk varisi olan Prens William, kraliyet görevlerinin bir parçası olarak düzenli olarak resmi ziyaretlere katılıyor. Eşi Prenses Kate'in Papa'nın cenazesine katılıp katılmayacağı henüz doğrulanmadı.