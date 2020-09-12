Pandispanya tatlısı nasıl yapılır? Pandispanya tatlısı tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Silivri Tatlısı da olarak bilinen pandispanya tatlısı ile ilgili detaylar...

PANDİSPANYA TATLISI MALZEMELERİ

SİLİVRİ TATLISI

250 gr. yoğurt

3 yumurta

1 kahve fincanı erimiş yağ

6 kahve fincanı un

4 hakve fincanı pudra şekeri

1 kahve kaşığı karbonat

5 bardak şeker

3 bardak su

PANDİSPANYA TATLISI YAPILIŞI

3 yumurtayı bir kapta iyice çırpın, erimiş yağla birlikte yoğurda katın ve unal birlikte iyice karıştırın. Puda şekeri ile karbonatı katın, bir tepsiye döküp fırına verin. 3 bardak suda 5 bardak şekerle yapıp soğuttuğunuz şerbeti, fırından çıkarttığınız tatlının üzerine gezdirin.