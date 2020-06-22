Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Alfa Romeo ve Jeep, Türkiye otomotiv pazarındaki yılın ilk beş aylık dönemini değerlendirerek, güncel yıl sonu hedeflerini paylaştı.

Her iki markanın, yılın ikinci yarısında yakalayacağı ivmeyle pazar payını artıracağını ifade eden Marka Direktörü Özgür Süslü, özellikle satışa çıkacak yeni Jeep modelleriyle premium sınıfta geniş kitlelere ulaşmaya hedeflediklerini söyledi.

Alfa Romeo ve Jeep’in yılın ilk beş ayında satışlarını yüzde 40 artırdığını vurgulayan Süslü, "Sene başında pazar tahminimiz 550 bin adetti. Bunun içerisinde 55 bin adetlik premium pazar bekliyorduk. Kendimiz için ise yüzde 130’luk bir büyüme ile 5 bin 500 adet hedef koymuştuk. Amacımız, yüzde 10 pazar payına ulaşarak premium pazarında payımızı 4 puan artırmaktı. Son 3 aydır yaşanan pandemi süreciyle birlikte öngörümüzü, 470 bin adet olarak güncelledik. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kayıpların ardından, bundan sonraki dönemde pazarın canlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Alfa Romeo ve Jeep için yüzde 10 pazar payı hedefini koruduklarını kaydeden Süslü, "Satış hedefimizi de pazara paralel olarak 4 bin 500 adet olarak güncelledik. Bunu gerçekleştirirsek, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemi döneminde kırmış olacağız” diye konuştu.

'ULAŞABİLİR JEEP GELİYOR'

Türkiye’de satışa sunulacak yeni model ve motor seçenekleri hakkında bilgiler veren Süslü, Renegade modelinin yılın ilk 5 ayında 922 adet satışla, sınıfında en çok tercih edilen üçüncü model konumunda bulunduğu bilgisini verdi.

Temmuz ayında modelin ürün gamına yeni bir motor seçeneğinin dahil olacağını duyuran Özgür Süslü, "1.0 litre hacminde turbo beslemeli motor ile Renegade, 124 gram karbon emisyonu ile çevreye saygılı ve 5.4 litre tüketim değeriyle tasarruflu bir seçenek olacak. Ayrıca, 189 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla Jeep ürün gamında en ulaşılabilir model olarak yerini alacak” dedi.

Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, Jeep'in bir diğer modeli olan Compass'ın Türkiye pazarının en hızlı büyüyen sınıfı kompakt SUV alanında yer aldığını hatırlatarak, "Kompakt SUV’lar pazarın yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu pazarın sadece yüzde 6’sı 4x4 modellerden oluşurken, Compass bugüne kadar sadece 4x4 seçeneği ile pazarın belirli kısmındaki müşteriye hitap ediyordu. Pazarın 4x4 kısmında, yüzde 16 pazar payına sahip olmamıza rağmen 4x2 seçeneğinin olmaması potansiyelimizi kısıtlıyordu. Yeni 1.3 motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki alanımızı bir hayli genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Süslü, Compass'ın hibrit versiyonunu da Türkiye'ye getireceklerini söyleyerek, "1.3 litre hacminde yeni nesil turbo motorun Plug-in Hibrit teknolojisi ile donatılan bu modeli, Eylül veya Ekim aylarında pazara sunmayı planlıyoruz. İlk 5 ayda 250 adet Compass satmıştık. Yılın toplamında 1500 adet satış hedefimiz bulunuyor" diye konuştu.

Özgür Süslü, Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulan yeni Wrangler modelinin de, ilk parti olarak 10 adet getirildiğini, 5 adedin ise bir hafta içinde satıldığı bilgisini verdi.

'HER 15 SUV'DAN BİRİNİ SATMAK İSTİYORUZ'

Jeep’in gelecek vizyonuyla ilgili hedefler de paylaşan Süslü, "Son yıllarda dünyada SUV rüzgarı esiyor. 2018’de dünyada 32 milyon SUV satılırken bu rakamın 2022 yılında 40 milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Jeep’in küresel arenada gelecek vizyonu, dünyada satılan her 5 SUV’dan birinin Jeep olması. Türkiye’ye baktığımızda ise 2018 yılında 100 bin adet civarında SUV satılırken bu rakamın 2022 yılına kadar 250 bin ila 300 bin bandına büyümesini bekliyoruz. 2022 hedefimiz, her 15 SUV’dan birini satarak 10 bin adede ulaşmak. Bunu yaptığımızda, Türkiye pazarında 10 bin barajını aşan nadir SUV markalarından biri olacağız. Sadece SUV satarak Türkiye’de premium pazarda ilk 3 oyuncu arasına girmek istiyoruz” dedi.

Süslü temsil ettiği diğer marka olan Alfa Romeo’nun Eylül ayından itibaren Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Verde versiyonlarını satışa sunacaklarının bilgisini verdi.

GTA ve GTAm modellerinin de 2021 yılında Türkiye yollarına çıkacağını kaydeden Süslü, "Bu modellerden 2021 yılında, ülkemize 1 veya 2 adet getirebiliriz” dedi.