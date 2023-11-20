Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti! Araç sel sularına kapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ta 12 mürettebatın bulunduğu gemideki facia dışında 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kentteki felaketle ilgili detaylar netleşti. Buna göre Karadeniz Ereğli ilçesinde bir otomobilin sel sularına kapıldığı ve biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği netleşti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sel sularına kapılan otomobildeki biri kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Alınan bilgiye göre, ilçede etkisini gösteren sağanak sonrası bir araç, Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapıldı.
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Camı kırarak araçtan çıktıktan sonra su üzerindeki ağaçta mahsur kalan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu, 4 metre yükselen sel sularının bulunduğu alandan bot yardımıyla kurtarıldı.
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Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde hipotermi tedavisi gören Coşkun'un verdiği ifadede, araçta yalnız olmadığını bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, Yaraşlıyörük Deresi'nde söz konusu araca ulaştı.
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Derede bulunan araçta Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan yaklaşık 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
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Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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