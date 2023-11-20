Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!

Ailesiyle 1976'da Trabzon'un Araklı ilçesinden KKTC'ye giderek yerleşen Aydenk, 30 yıldır toplumda "zehirli guatr" olarak da bilinen hipertiroidizme (tiroit bezinden aşırı hormon salgılanmasıyla oluşan hastalık) bağlı şikayetler yaşadı. Korktuğu için sağlık kuruluşlarına başvurmayan kadın, nefes almakta güçlük çekmesi ve zayıflaması üzerine Trabzon'da tedavi olmaya karar verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine gelen Aydenk, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selim Bodur tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 4 saat süren başarılı operasyonla, hastanın boynundaki 30 santimetrelik tiroit kitlesi alınarak patolojiye gönderildi. Hastanede 3 gün kalan hasta, şikayetlerinden kurtulmuş halde taburcu edildi.

Ameliyat sonrası kontrol amacıyla hastaneye gelen Rahime Aydenk, 47 senedir KKTC'de yaşadığını, Trabzon'a tedavi için geldiğini söyledi.

Operasyonun başarılı geçtiğini, doktorlarından çok memnun kaldığını anlatan Aydenk, "Kitle beni çok etkiledi. Vücudum ağırlaştı, kamburlaşmaya başladım, boğazım şişti, başım uyuştu, zayıflamaya başladım, çok zorlandım. Beni zorladığı an doktora gelmeye mecbur kaldım. 30 senedir vardı ama ameliyattan korktuğum için olmadım. Çok şükür kurtuldum ve şimdi çok iyiyim." diye konuştu.

"ÇOK NADİREN BU KADAR BÜYÜK KİTLE GÖRÜYORUZ"

Genel cerrahi uzmanı Bodur ise hastanın boynunda büyük bir kitle olduğunu belirterek, "Boynunu kaplayan, iman tahtasının altına, kulaklarına kadar uzanan tiroidde büyük bir kitle ile bize geldi. Çok nadiren bu kadar büyük kitle görüyoruz. Tabii bu kadar büyük olduğu ve göğse de uzandığı için tomografilerle baktığımızda soluk borusunu ciddi oranda daralttığını gördük." dedi.