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        Haberler Spor Futbol EURO 2024'e katılmayı garantileyen 17 ülke belli oldu! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e katılmayı garantileyen 17 ülke belli oldu!

        Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı. Kasım ayındaki milli maçlar oynanırken toplamda 17 ülkenin şampiyonaya gitmesi kesinleşti. İşte vize alan ülkeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:14
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        • 1

          2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kasım ayındaki maçlar oynanırken, şampiyonada mücadele edecek 17 takım belli oldu.

        • 2

          FRANSA

          Yer Alacağı Torba: 1

        • 3

          TÜRKİYE

          Yer Alacağı Torba: 1-2 veya 3

        • 4

          İNGİLTERE

          Yer Alacağı Torba: 1 ya da 2

        • 5

          AVUSTURYA

          Yer Alacağı Torba: 2

        • 6

          İSKOÇYA

          Yer Alacağı Torba: 3

        • 7

          PORTEKİZ

          Yer Alacağı Torba: 1

        • 8

          BELÇİKA

          Yer Alacağı Torba: 1

        • 9

          İSPANYA

          Yer Alacağı Torba: 1

        • 10

          ALMANYA

          Yer Alacağı Torba: 1

        • 11

          MACARİSTAN

          Yer Alacağı Torba: 2

        • 12

          ARNAVUTLUK

          Yer Alacağı Torba: 2-3 veya 4

        • 13

          SLOVAKYA

          Yer Alacağı Torba: 3

        • 14

          DANİMARKA

          Yer Alacağı Torba: 1 veya 2

        • 15

          HOLLANDA

          Yer Alacağı Torba: 3 veya 4

        • 16

          ROMANYA

          Yer Alacağı Torba: 2-3 veya 4

        • 17

          İSVİÇRE

          Yer Alacağı Torba: 2 veya 4

        • 18

          SIRBİSTAN

          Yer Alacağı Torba: 3 veya 4

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