Bakan Uraloğlu, “Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir ülke olacağız”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’da 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni’ne katıldı. Törende, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Harita Genel Müdürlüğü (HGM) ve GSM operatörleri ile proje izleme iş birliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, “Türkiye'nin dijital ekonomideki başarısı, sadece ülke içinde değil, küresel arenada da dikkat çekecek ve Türkiye'yi dijital bir lider olarak konumlandıracaktır” dedi. Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’na "Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye" vizyonu ve "Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı" oluşturma misyonuyla başladık” dedi.

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GENİŞBANT İNTERNET HİZMETİNİ HER EVE ULAŞTIRILACAĞIZ

Türkiye’nin geleceğini; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu kapsamda hayata geçen haberleşme sektörü yatırımlarını, “2002’de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştı. 2002’de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısının bugün 93,06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır. Dünya’da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulemiz sayesinde; bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin 39 Volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 Volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 Volt/metre ye indirdik. Bu da yaklaşık 15 kat iyileşme sağladı" şeklinde anlattı.

E-DEVLET KAPISI’NI KULLANAN KİŞİ SAYISI 64 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Uraloğlu, Bakanlık koordinesinde 2008 yılında başlatılan ve TÜRKSAT tarafından işletilmeye devam eden e-Devlet Kapısı’nı kullanan kişi sayısının ise 64 milyona yaklaştığını ve bugün 1001 kurumun 7 bin 410 hizmetinin vatandaşlara elektronik ortamda sunulduğunu bildirdi.

5G ALTYAPISINDA İHTİYAÇ DUYULAN TÜM ÜRÜNLERİ YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA

GELİŞTİRİYORUZ Bakan Uraloğlu, hem mevcut 4.5G sistemlerine yönelik hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Konuşmasında 5G’nin önemine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Teknoloji dünyasında bir çığır açacak olan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikâr. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesine çalışıyoruz” dedi.

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‘UÇTAN UCA YERLİ VE MİLLİ 5G HABERLEŞME ŞEBEKESİ PROJESİ’ İLE ALTYAPIDA DIŞA BAĞIMLILIK ORTADAN KALKACAK

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız ve BTK koordinasyonunda OSTİM bünyesinde 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni (HTK) kurduk. HTK üyesi firmalar tarafından, 5G’ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlar ile cevap verebilmek amacıyla “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi” (UUYM5G Projesi) geliştirildi. Projemizle; elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

"5G ŞEBEKESİ 25 FARKLI LOKASYONDA DENENİYOR"

İstanbul Havalimanı’nda cihazları 5G’ye uyumlu olan vatandaşlar için ve uluslararası yolcuların 5G’yi deneyimleyebilmesi için altyapı kurduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “5G’ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerimize ve yerli üreticilerimize deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G’ye hazırlanmalarını sağlıyoruz. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli’nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir” diye konuştu.

"5G İLE İNTERNET HIZIMIZ ADETA UÇUYOR"

İstanbul havalimanında 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildiği bilgisini de paylaşan Bakan Eroğlu, işletmecilerden aldığı raporları şu şekilde paylaştı: “Abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1gigabit (cigabit) ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.”

"14 FİRMA İLE AR-GE DESTEĞİ ÇAĞRIMIZA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLERİ TAMAMLADIK"

Bakan Uraloğlu, 2022 yılı içerisinde BTK, HGM mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıkları belirlediklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 Ocak 2023 tarihinde ‘5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı’ adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrı ile AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılması ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladıklarına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, “Çağrı programı ile toplam 200 milyon TL’lik destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınır 20 milyon TL olarak belirledik. Tam 14 firma ile Ar-Ge desteği çağrımıza ilişkin tüm süreçleri tamamladık ve projelerimize 01 Ekim 2023 tarihinde başladık” diye konuştu.

UDHAM, BTK, HGM VE GSM OPERATÖRLERİ İLE PROJE İZLEME İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İMZALANDIYerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren bu süreçte BTK, HGM ve mobil operatörlerle ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında iş birliği yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bugün de burada olmamıza vesile olan UDHAM, BTK, HGM ve GSM operatörleri ile proje izleme iş birliği protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. İş birliğimizin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadeleri ile sözlerini bitirdi.