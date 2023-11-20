Arnavutluk Meclisinde bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı: Sis bombası atıldı!
Arnavutluk Meclisinde 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda gergin anlar yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı
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Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, ülkenin 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda görüşmeleri engelledi.
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Gerginlik ilk olarak oturum başlamadan önce meclis güvenlik biriminin milletvekillerini kontrolü sırasında yaşandı.
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Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.
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Sis bombasının atılması sonucu genel kurul salonunda küçük çaplı yangın çıktı.
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Yaklaşık 5 dakika süren oturumda, 2024 yılı bütçesi üzerinde yapılan oylamada 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili "evet" oyu kullandı.
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Başbakan Edi Rama’nın da yer aldığı oturum, yaşanan gerilim nedeniyle Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından ertelendi.
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Mecliste, 7 milyar avronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oylamasına daha sonra devam edilecek.
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Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisinde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.
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Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.
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Hiçbir meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek, "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti.
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Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.