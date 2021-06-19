Pandeminin sinema ve tiyatroya etkisi ne oldu? 0:00 / 0:00

Sinema filmlerinin izleyici sayısı, 'Patlamış Mısır' krizi nedeniyle 2019'da bir hayli düşmüştü. Pandemi sürecinde ise sinema salonlarının kapalı olmasıyla izleyici sayısındaki azalış bir önceki yıla göre % 69.5'e ulaştı. 2020 ve 2021'in kaybı toplam 1 milyar TL'yi geçti. Tiyatro oyunlarının seyirci sayısı ise son 4 yılda büyük artış gösteriyordu. Pandemi, tiyatroya da ağır bir fatura kesti. Tiyatro oyunları için kesilen bilet sayısında 3 milyon 400 bin azalma yaşanırken hasılat kaybı 100 milyon TL'ye ulaştı

Pandeminin sinema ve tiyatroya ne ölçüde zarar verdiği rakamlarla daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.



Sinema;

2018'de kabul edilebilir ölçüde düşüş yaşanırken 2019'da yaşanan 'Patlamış Mısır' krizi izleyici sayısında kabul edilebilir ölçünün dışında bir azalmaya neden olmuştu.

Kaybın telafi edileceği düşünülürken pandemi, bütün hesapları alt üst etti.

980.410.567 TL hasılatın elde edildiği 2019'da bu rakam, bilet fiyatlarının ortalamasının 0.75 TL arttığı 2020'de 299.726.220 TL'ye indi.

Aradaki fark 680.684.347 TL olurken, düşüş % 69.4 olarak gerçekleşti.

2021'in ilk 6 ayıyla birlikte sinema sektörünün sadece hasılat bazındaki kaybı 1 milyar TL'yi geçti.



2019'daki 'Patlamış Mısır' krizinde ve pandemi döneminde izleyici sayısındaki azalış, sinema salonlarının azalmasına neden oldu.

2019'da 32 sinema salonu kapandı. 2020'de ise 128 sinema salonu daha kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Tiyatro;

Doğal olarak tiyatroda da durum farklı değil. Tiyatronun seyirci sayısı pandemiye kadar olan dönemde her yıl artış gösteriyordu. Pandemi, tiyatroya da ağır bir fatura kesti.

Bir önceki yıla göre 3.407.254 izleyici kaybı yaşandı.

Maddi kayıp yaklaşık 100 milyon TL...

Sinema ve tiyatronun son 5 yıldaki istatistiklerine bakacak olursak pandemide yaşanan kayıpların ne ölçüde büyük olduğu daha iyi anlaşılıyor.

SİNEMA SALONU SAYISI

2016: 2.483

2017: 2.692 (% 8.4 Arttı)

2018: 2.858 (% 6.2 Arttı)

2019: 2.826 (% 1.1 Azaldı)

2020: 2.698 (% 4.5 Azaldı)

SİNEMA İZLEYİCİ SAYISI

2016: 55.260.600

2017: 68.482. 526 (% 23.9 Arttı)

2018: 64. 772.380 (% 5.4 Azaldı)

2019: 56.479.209 (% 12.8 Azaldı)

2020: 17.226.952 (% 69.5 Azaldı)

GÖSTERİME GİREN TÜRK FİLMLERİNİN SEANS SAYISI

2016: 22.642

2017: 25.275 (% 11.6 Arttı)

2018: 30.145 (% 19.3 Arttı)

2019: 29.064 (% 3.6 Azaldı)

2020: 10.978 (% 62.2 Azaldı)

TİYATRO KOLTUK SAYISI

2106: 261.885

2017: 287.214 (% 9.7 Arttı)

2018: 314.479 (% 9.5 Arttı)

2019: 354.688 (% 12.8 Arttı)

2020: 267.857 (% 24.5 Azaldı)

'Aslolan Hayattır'

TİYATRO GÖSTERİSİ SAYISI

2016: 26.816

2017: 31.690 (% 18.2 Arttı)

2018: 33.772 (% 6.6 Arttı)

2019: 33.835 (% 0.3 Arttı)

2020: 20.175 (% 40.4 Azaldı)

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI

2016: 6.016.762

2017: 7.006.410 (% 16.4 Arttı)

2018: 7.841.353 (% 11.9 Arttı)

2019: 7.899.547 (% 0.7 Arttı)

2020: 4.492.293 (% 43.1 Azaldı)



