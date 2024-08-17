Palyaçolardan korkmanın altındaki sebep nedir? Eğlenceli görünümleri ne zaman korku figürü haline geldi?

It Chapter Two filminde Pennywise'ın karanlık rögarda gizlendiği sahne sizi ürküttü mü? Ya da Poltergeist filminin yırtık pırtık, gülümseyen bir palyaço bebeği gösteren posteri sizi huzursuz mu ediyor? Yalnız değilsiniz. Palyaçoları görmek pek çok insanı tedirgin ediyor. İşte sebebi!