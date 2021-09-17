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Yeni ekonomi paketinde meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretini devletin karşılayacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi de ara eleman istihdamının yetersiz olması, genç nüfusunun büyük çoğunluğunun üniversiteyi bitirmesine karşın iş bulmakta güçlük çekerken meslek liseleri çok az mezun verdiği için ara eleman yetişmemesi idi. Bu düzenleme ile meslek liselerine ilginin artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMEYECEK”

Bir diğer düzenleme ile uzun yıllardır dile getirilen 4. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilmeyecek olması olduğunu kaydeden Palandökein, “Bilindiği üzere, her 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamelerinden 4.’sü verildikten hemen sonra Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri veriliyor. 4. Dönem geçici vergisi beyannamesi hem mali müşavirler üzerinde bir yük oluştururken hem de esnafımız için gereksiz bir bürokratik işlem halini alıyordu. 4. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi kaldırılıyor ve diğer 3 beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor. Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri azalmış hem de mali müşavirleri üzerindeki iş yükü azalmış olacak. Paket üzerinde çalışmalar sürüyor. Son şeklini alana kadar başka düzenlemeler de bu pakette yer alabilir. Ekim ayında meclis açıldıktan sonra ilk gelen kanun tekliflerinden birinin bu paket olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.