Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketindeki düzenlemeleri de içeren 56 maddelik yasa teklifi hazırlıyor. Teklif, 1 Ekim’de açılacak TBMM’ye sunulacak. Teklif Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeriyor.
YOUTUBERLAR DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞUNDAN KURTURULACAK
Teklifte yer alan düzenlemelerin başında terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnafa gelir vergisi muafiyeti tanınması geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ekonomi tedbirleri arasında yer alan muafiyetten yaklaşık 850 bin esnaf yararlanacak. Bu esnafın 2021 yılı itibarıyla 750 milyon lira dolayında vergiden kurtulması sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce yayımladığı özelge ile youtuberların elde ettiği kazançların vergiye tabi olduğunu açıklamıştı. Özelgede, reklamlardan dolayı Google firması tarafından yapılan ödemelerin ticari kazanç olarak değerlendirileceği ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği belirtilmişti. Yasa taslağında yer alan düzenlemeyle youtuberlar defter tutma zorunluluğundan kurtulacaklar. Youtuberlara yapılacak ödemelere ilişkin vergi kesintileri, ödemenin yapıldığı banka tarafından gerçekleştirilecek.
ÇİFTÇİYE YAPILAN GELİR DESTEKLERİNDEN VERGİ ALINMAYACAK
Çiftçilere gübre, mazot ve hayvancılık için yapılan devlet desteklerinden yüzde 4 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Danıştay, dört çiftçinin açtığı davada, bu ödemelerin doğrudan devlet desteği olduğu ve vergi kesintisi yapılamayacağı yönünde karar vererek vergi kesintisi yapılmasını iptal etti. Yasa teklifine konulacak bir madde ile çiftçilere yapılan gübre, mazot ve hayvancılık desteklerinden vergi kesintisine son verilecek.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ PARASI ARTIRILACAK
Meslek liselerinde okuyan öğrencilere işletmelerce staj yaptırılması zorunluğu bulunuyor. Staj yapan öğrencilere 2021 yılında aylık 767 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemenin 3’te 1’ini işyeri, 3’te 2’sini de devlet karşılıyor.
Yapılacak düzenleme ile staj parası bin 200 liraya yükseltilecek ve tamamı devlet tarafından karşılanacak. İşletmeler staj yapan meslek lisesi öğrencilerine ödeme yapmayacak.
GEÇİCİ VERGİ 3’E İNDİRİLECEK
Gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri halen yılda 4 kez geçici vergi veriyorlar. Yapılacak değişiklik ile yılda 4 yerine 3 kez geçici vergi vermeleri sağlanacak.
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