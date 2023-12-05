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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Pakistan'da seçim güvenliği için ordudan yardım istediler

        Pakistan'da seçim güvenliği için ordudan yardım istediler

        Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde güvenliğin sağlanması için silahlı kuvvetlerden destek talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 01:57 Güncelleme: 05.12.2023 - 01:57
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        Seçim güvenliği için ordudan yardım istediler
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        Geo News televizyonundaki habere göre, Seçim Komisyonu, İçişleri Bakanlığından genel seçimlerde görevlendirilmesi planlanan emniyet mensuplarına ilişkin bilgi talep etti.

        İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen cevapta ise tüm eyaletlerde yeterli sayıda emniyet mensubu olmadığı, 270 binin üzerinde personel açığı olduğu aktarıldı.

        Seçim Komisyonu ise yeterli polis sayısı olmaması dolayısıyla 8 Şubat 2024'teki genel seçimlerde güvenliğin sağlanması için Pakistan ordusundan destek talep etti.

        Pakistan'da genel seçimlerin 8 Şubat 2024'te yapılması bekleniyor.

        SON GENEL SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

        Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

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        Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

        Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

        Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

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