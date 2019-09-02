Polis Akademisi Başkanlığından yapılan duyuru polis olmak isteyen adayları sevindirdi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2000 öğrenci alacak.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2019-2020

Öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

PAEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.