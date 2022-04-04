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PAEM 1000 komiser yardımcısı alacak! PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

PAEM 1000 komiser yardımcısı alacak! PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) için meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı alınacak. 925 erkek 75 kadın olmak üzere toplam bin komiser yardımcısı alımı için başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu.

04.04.2022 - 12:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 1000 yeni komiser yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. PAEM komiser yardımcısı alımı için başvuruda bulunmak isteyen polis memurları başvuru şartları ile başvuru tarihlerini merak ediyor.  Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda PAEM komsier yardımcısı alımı için başvuru şartları ve başvuru detayları adaylarla paylaşıldı. 

  • PAEM 1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

    POEM komiser yardımcısı alımı için ön başvurular 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacak.

    PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 400 TL, 04 Nisan 2022 saat 09.00’dan 12 Nisan 2022 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 7.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

  • PAEM KOMSİER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    PAEM’e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

     

    En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

    Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

    Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

    Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

    PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

    Ayrıca 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatlar yapılacaktır.

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