Öztel, İstanbulluları uyardı: "İlçeler arası seyahat bile zor"

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Son yılların en sert kışını yaşayan İstanbul'da kar yağışı ve buzlanmanın etkisini artıracağını dile getiren Öztel, Twitter hesabı üzerinden İstanbulluları uyararak şunları kaydetti: "Geniş meteorolojik görünüm, tahmin modellerinin desteği, halihazırdaki atmosfer koşulları; 'yarın (bugün) İstanbul'da işi olmayan evinden fazla uzaklaşmasın' diyor. Naçizane bizden uyarması, ilçeler arası seyahat bile zorlukla yapılır yarın (bugün) akşama doğru. 5 yılda bir görülen bir uyarıdır."

"Bu sistem üzerimize adeta değil, gerçekten kopup geldi" diyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel, "İstanbul'a Karadeniz üzerinden akın eden bu bulut kümeleri, karaya çıkınca farklı sıcaklıklarla karşılaşıp gök gürültüsü ve şimşek eşliğinde bırakıyor kar yağışını. Sırf bu olayı görebilmek için şehir değiştirenler var, iyi giden nadir şeylerden oldun Ocak 2022." ifadelerini kullandı.