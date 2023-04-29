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Özlem Ada Şahin kızıyla alışverişte

Kızı Zeynep Mira ile çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Özlem Ada Şahin, basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi

Giriş: 29.04.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Özlem Ada Şahin kızıyla alışverişte - Magazin haberleri
Anne-kız alışverişte
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, kızı Zeynep Mira ile birlikte alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Şahin ile kızı, bir hayli neşeliydi.

Mutfak alışverişi yapan Özlem Ada Şahin'in siyahlar içindeki tarzı ve makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

"ZİRVEDE BIRAKTIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Özlem Ada Şahin'e, eşinin geçtiğimiz günlerde 'üçüncü çocuk' sorusuna verdiği, "Bunu bana değil, Özlem Hanım'a sorun. Ben dünden razıyım" sözleri hatırlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özlem Ada Şahin, "Zirvede bıraktım" demişti.

"İKİSİNİ EN İYİ ŞEKİLDE BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Gazetecilerin, "Erkek çocuk istemiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özlem Ada Şahin, "Nereden biliyorsunuz? Belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. Annelik zor bir şey. Sürekli onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. Onlar için üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı diyelim, şu an düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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