"SENİ ÇOK SEVİYORUM ÇİRKİN KIZIM"

Zeynep Mira'm 1 yaşında. En mutlu günümüz 16.07.2019'da Zeynep Mira'mın geldiği gün. Allah, ikinci kere anne olmamı nasip etti ve sen doğdun. İyi ki benim evladım oldun. Hayatta en kıymetli şey ailedir. Unutma; dünya döndükçe, ömrü yettikçe annen ve tüm ailemiz hep yanında... Seni çok seviyorum çirkin kızım, poğaçam...