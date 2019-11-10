Mesleğini başarı ile sürdürmekte olan müvekkilimiz ve ailesi yargıya taşınmış olan bu talihsiz olay nedeniyle çok üzücü ve yıpratıcı bir süreçten geçmiştir. Yasal sürecin yanı sıra, Müvekkilimin bu talihsiz olaya ilişkin olarak maruz kaldığı haksız durum basında yer almış ve kamuoyu gündemine taşınmıştır. Bu noktada, başlamış olan yargı süreci henüz tamamlanmamıştır.