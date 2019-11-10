10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz yıl Emirgan'da bir gece kulübünde yaşanan olay sonrası mahkemelik olmuştu.
Berkay Şahin ile Arda Turan, 11 Eylül'de ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. 'Cinsel taciz' suçundan beraat eden Arda Turan, 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
ŞAHİN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Berkay Şahin'in, eşi Özlem Ada Şahin’e ‘cinsel taciz’ iddiasıyla yargılanan Arda Turan’ın beraat kararına itiraz ettiği konuşuluyordu. Talebi değerlendiren üst mahkemenin itirazı reddettiği iddia edilmişti. Çift, çıkan haberlerin ardından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.
"YARGI SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"
İşte o açıklama:
Müvekkilimiz Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin ile ilişkili olarak adli makamlara intikal etmiş bir olay hakkında bazı basın yayın organlarında, gerçek dışı haberlere yer verilmesi nedeniyle, bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, itirazımız reddedilmemiştir. Yargı süreci devam etmektedir.
Mesleğini başarı ile sürdürmekte olan müvekkilimiz ve ailesi yargıya taşınmış olan bu talihsiz olay nedeniyle çok üzücü ve yıpratıcı bir süreçten geçmiştir. Yasal sürecin yanı sıra, Müvekkilimin bu talihsiz olaya ilişkin olarak maruz kaldığı haksız durum basında yer almış ve kamuoyu gündemine taşınmıştır. Bu noktada, başlamış olan yargı süreci henüz tamamlanmamıştır.
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