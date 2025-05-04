Özgür Özel'in kızına da tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırıya tepkiler sürüyor. Sosyal medyada saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan bir hesapta Özel’in kızı İpek Özel'e tehdit içeren paylaşımlar bir başka infiali uyandırdı.

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Söz konusu hesapta İpek Özel’in adres bilgileri paylaşılarak “Bu filmin sonu mezarlık olur” ifadeleri ile tüyler ürperten tehdide yer verildi.

Özgür Özel'e tokatlı saldırı Haberi Görüntüle

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" denildi.