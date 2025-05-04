CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin çıkışında tokatlı saldırıya uğradı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemezken, Özel saldırı sonrası koruma altına alındı.

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CHP PM Üyesi Sezgin Tanrıkulu saldırgan hakkında "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in darp edilmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun irtibatlarının araştırılması ve olayda azmettirici olup olmadığına dair ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Özgür Özel'e yönelik saldırıyı yapan Selçuk Tengioğlu isimli zanlının işsiz, farklı suçlardan 3 sabıkası olduğu öğrenildi.

Evlat katili saldırgan! Haberi Görüntüle 2004 yılında Hatay İskenderun’da iki çocuğunu vahşice öldüren Selçuk Tengioğlu'nun örgütsel bir kaydı olmadığı ve akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan saldırganın kimliğine ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" denildi. Evlat katili saldırgan! Haberi Görüntüle CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar Haberi Görüntüle YERLİKAYA: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi. REKLAM NUMAN KURTULMUŞ: SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün İstanbul’da uğradığı saldırı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da X hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum" dedi.

CEVDET YILMAZ: HUKUKİ SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz." BAKAN URALOĞLU: ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN: BİR DAHA ASLA YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. ÖMER ÇELİK: SALDIRGAN HESAP VERECEK AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi. "DEMOKRASİMİZE YAPILAN BİR SALDIRI" Ömer Çelik Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Gerçekten çok üzgünüz. Sırrı Süreyya arkadaşımızı sonsuzluğa uğurlayacağız. Böyle bir günde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı bizi üzmüştür, lanetliyoruz. Bu saldırıyı kendimize yapılmış kabul ediyoruz. Siyaset kurumuna yapılmış hiçbir saldırıyı kabul etmeyiz. Lanetliyoruz. Herhangi birine yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırıdır.

Bu tip saldırganlıkla siyasi hayatımızda mücadele ettik. Bireysel ve kurumsal pek çok saldırıyla doludur. Demokrasi mücadelemizin önemli bir boyutu da siyaset kurumunun topyekun cevap vermesi üzerine kuruludur. Böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması bizi derinden üzdü. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kabul edilemez, sonuna kadar reddedilmesi gereken saldırı. Demokrasimize karşı yapılmış bir saldırı sayıyoruz. Saldırgan hesap verecek. Yakalandı, olayın tüm boyutları ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin Terörsüz Türkiye dönemini konuştuğu dönemde böyle bir saldırı olması hem üzüntü vericidir hem de siyaset kurumunun fiziki saldırıya karşı topyekun hareket etmesini gösteren bir durumdur. Bir takım bilgiler var ama soruşturma devam ettiği için açıklamayalım. Emniyetimiz ve adliyemiz konunun üzerindedir. Büyük bir hassasiyetle buna bakılacak. Bu tip saldırılar demokrasimize yapılan saldırılardır." YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. CHP'Lİ YÜCEL: TÜM İHTİMALLER SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMELİ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı bireysel bir eylemden öte, ülkemizi yönetenlerin yıllardır uyguladıkları kin ve nefret siyasetinin sonucudur. Basit bir operasyon çocuğu olan saldırgan S.T.'nin yakalanması yeterli değildir. Şahsın siyasi bağlantılarının olup olmadığı, saldırıyı bir talimatla mı yaptığı gibi tüm ihtimaller güvenlik makamları ve adli makamlarca soruşturmaya dahil edilmelidir. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını şeytanlaştıran, hedef gösteren, bilinçsiz ve eğitimsiz kişileri kışkırtanlar en az saldırıyı gerçekleştiren kişi kadar sorumludur. Bedeli ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi bu tarz alçakça saldırıları yapan, yeltenen, aklından geçiren mikroplardan, vandallardan, alçaklardan temizleyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, alçakça saldırıyı lanetliyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: LANETLİYORUM Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. ADALET BAKANI TUNÇ: ŞİDDET HİÇBİR GÖRÜŞÜN MEŞRU ARACI OLAMAZ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. MURAT KURUM: KABUL EDİLEMEZ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. DEM PARTİ: SALDIRIYI KINIYORUZ DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."