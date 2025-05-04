CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuştu. Özel'in açıklamaları şöyle:

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"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in, çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. AKM'de törene katıldık. Gezi Parkı'ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder olmasaydı bugün AKM'nin yerinde AVM olabilirdi. Bugün hepimiz yerine Silivri'de olan Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman... O ağaçlar yıkılmayacak, AVM yapılmayacak deyip, süreci yönettiler. Bu işin başında Sırrı Süreyya Önder vardı.

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Bugün Ceren'i tek kızı olan bir baba olarak boğazım düğümlenerek izledim. Kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmasının, hak ihlallerinin son bulması lazım. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazımdı.

Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu saldırıya yol verdiler. Bir süredir tehditler alıyoruz. Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan uçup gidişinin önüne bu saldırı geçmemesi lazım. Eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Programımıza devam ediyoruz.

Evlat katili saldırgan! Haberi Görüntüle Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e, İnönü'ye, Ecevit'e, Kılıçdaroğlu'na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız. Sırrı Süreyya Önder bir gün bana 'Son filmi izledin mi' dedi. 'O filmin senaryosunu ben yazdım' dedi. 'Öldükten sonra bilsinler' dedi. Sabah bir iki kişiye söyledim. O harika Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu da senarist arkadaşla yazdı. Atılan yumruk bize değmez, mücadele azmimizi artırır. SORU-CEVAP İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, birinin kurtulduğuna ilişkin bir bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından ulaştırıldı. Birileri böyle şey yapacaksa, provokasyon yapacaksa böyle birini bulup yaparlar. Bir azmettireni vardır. Mesele DEM Parti milletvekillinin terör sorunu bitsin diye ömrü boyunca emek sarf eden birisinin cenazesinde olduğuna göre, bundan rahatsız olan, bize mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. Biz bütün olarak durmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon bir değer taşıyor. Geçmiş olsun telefonunu kaale alıp "telef" sözünün geri alındığını kabul ediyorum. Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. Sandığa saygılı olmaya, sandığı görmezden gelmeye karşı biz demokratik mücadelemizi vereceğiz. İnançlıyız, kararlıyız. Siyasi tartışma yaratmak benim işim değil. Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Bundan sonra ümit ediyorum, yeni bir milat olur. Siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasına vesile olacak adımların atılmasına katkı sağlarsa memnun oluruz.""