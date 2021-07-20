İki bebekten sonra setlere geri döndü

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'Suskunlar' dizisinde canlandırdığı 'Sibel' karakteriyle tanınan oyuncu Özge Sezince Varley, bir yıl arayla iki bebek sahibi olduktan sonra setlere geri döndü.

Varley, kanser nedeniyle önce bacağını kaybeden ve 2019 yılında da yaşamını yitiren Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan ‘Demir Kadın Neslican’ filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

34 yaşındaki oyuncu, "Hüzünlü bir hikaye ama ben mesleğime geri dönüşümün böyle büyük ve etkileyici bir proje ile olmasından ötürü mutluyum" dedi.

Öte yandan Özge Sezince, 2017 yılında İngiliz inşaat mühendisi Adam Varley ile nikah masasına oturmuştu.