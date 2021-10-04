Güzel oyuncu Özge Gürel, babasından gelen acı haberle yıkıldı. Bir hafta önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yatan Özge Gürel’in babası Ercüment Gürel, hayatını kaybetti.
ÖZGE GÜREL KİMDİR?
Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri’de doğumludur. Özge Gürel’in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamlayan genç oyuncu Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakmış ve oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmeye koyulmuştur. Önce oyunculuk sonra da oyuncu yönetimi dersleri alan Özge Gürel, kısa sürede yapımcıları dikkatini çekti. Şimdiler hala şan, dans ve diksiyon derslerine devam ettiğini söylüyor.
İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.
2014 yılında sevilen dizi “Medcezir” de “Ada” rolüne hayat vermiştir.
İlk başrolü “Kiraz Mevsimi”yle oldu.
2014 yılında yayın hayatın atılan ve döneminde oldukça popüler “Kiraz Mevsimi” dizisindeki Öykü rolüyle çok sevildi. Kiraz Mevsimi ile yıldızı parlayan genç oyuncu, dizide Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşıyordu.
2017 yılında ekranlara gelen ve Berk Cankat ile başrolü paylaştığı “Yıldızlar Şahidim” dizisiyle ekranlara döndü. Ancak dizi uzun ömürlü olamadı.
2017’nin sevilen yaz dizileri arasına girmeyi başaran Dolunay’da Nazlı karakterine hayat verdi. Dolunay’ın başrolünde Özge Gürel’e genç oyuncu Can Yaman eşlik etti.
Fiziksel özellikleri
Göz Rengi: Kahverengi
Doğal Saç Rengi: Kumral
Kilosu: 56
Boyu: 169 cm
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