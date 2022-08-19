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Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf üniversite fiyatları

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Vakıf üniversitesi kazanan adaylar özel üniversite fiyatlarını araştırmaya başladı. Son olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerinin indirim kampanyası çağrısında bulunmasının ardından "Özel üniversite ücretlerine indirim gelecek mi?" sorusu gündeme geldi. İşte 2022-2023 dönemi özel üniversite ücretleri

19.08.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri merak ediliyor. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre yüzde 100'e varan zam geldiği haberleri gündeme gelmesiyle özel üniversite fiyatları araştırılıyor. Peki, hangi özel üniversitenin yıllık ücreti ne kadar? İşte özel üniversite fiyatları 2022...

  • "VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN EKSTRA BİR İNDİRİM KAPMANYASI YAPMASI FAYDALI OLACAKTIR"

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleşti. YÖK Başkanı Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretlerinde indirim talepleri geldiğini belirterek, “Öğrencileriniz Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan koşullar çerçevesinde üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacaktır” diyerek vakıf üniversitelerine ‘eğitim indirimi yapılması’ mesajını verdi.

    Özvar, ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencinin maddi imkansızlık nedeniyle eğitimini aksatmasını istemediklerini vurguladı. Özvar şunları aktardı:

    “Vakıf üniversitelerimizden öngörülebilir ve istikrarlı bir ücret politikası benimsemelerini de bekliyoruz. Ücretli programlara yerleşen öğrencilere çeşitli indirimler yapan vakıf üniversitelerimize teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu konudaki süreçleri yakından takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Atacağınız adımlara ek olarak, bizler de süreçleri hızlandırma ve vakıf yükseköğretim kurumlarının taleplerini karşılama konusunda daha destekleyici bir tutum içerisinde olacağız.”

  • İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

    Tıp Fakültesi: 199.120 ₺

    Hukuk Fakültesi: 117.590 ₺

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü : 117.590 ₺

    Mimarlık Bölümü: 105.520 ₺

    Mühendislik Fakültesi: 105.520 ₺

    Sağlık Bilimleri Fakültesi: 105.520 ₺

  • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

    Tıp Fakültesi - 140.000 TL

    Diş Hekimliği Fakültesi - 140.000 TL

    Eczacılık Fakültesi - 120.000 TL

    Mühendislik Fakültesi - 99.000 TL

    Hukuk Fakültesi - 99.000 TL

    Mimarlık Bölümü - 99.000 TL

    Eğitim Fakültesi - 92.000 TL

    Fen Edebiyat Fakültesi - 92.000 TL

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 92.000 TL

    İletişim Fakültesi - 92.000 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi - 92.000 TL

    Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - 92.000 TL

    Ticari Bilimler Fakültesi - 82.000 TL

    Devlet Konservatuvarı - 84.000 TL

    İngilizce Hazırlık Programı - 76.000 TL

    Önlisans Programları - 48.000 TL

  • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - 129.920 TL

    İletişim Fakültesi - 123,845 TL

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 130,975 TL

    Hukuk Fakültesi - 132,750 TL

    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 130,975 TL

    Eğitim Bilimleri Fakültesi - 117,750 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi - 125,600 TL

    Tıp Fakültesi - 102,592 TL (%50 burslu)

    Diş Hekimliği Fakültesi - 187,500 TL

    Eczacılık Fakültesi - 139,500 TL

    Konservatuvar - 128,250 TL

    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - 36,400 (%50 bursl)

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 119,850 TL

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