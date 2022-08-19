"VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN EKSTRA BİR İNDİRİM KAPMANYASI YAPMASI FAYDALI OLACAKTIR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleşti. YÖK Başkanı Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretlerinde indirim talepleri geldiğini belirterek, “Öğrencileriniz Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan koşullar çerçevesinde üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacaktır” diyerek vakıf üniversitelerine ‘eğitim indirimi yapılması’ mesajını verdi.

Özvar, ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencinin maddi imkansızlık nedeniyle eğitimini aksatmasını istemediklerini vurguladı. Özvar şunları aktardı:

“Vakıf üniversitelerimizden öngörülebilir ve istikrarlı bir ücret politikası benimsemelerini de bekliyoruz. Ücretli programlara yerleşen öğrencilere çeşitli indirimler yapan vakıf üniversitelerimize teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu konudaki süreçleri yakından takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Atacağınız adımlara ek olarak, bizler de süreçleri hızlandırma ve vakıf yükseköğretim kurumlarının taleplerini karşılama konusunda daha destekleyici bir tutum içerisinde olacağız.”