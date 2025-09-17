Habertürk
        Şevval Sam, özlenen sahnesiyle yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl Harbiye'de 30'uncusanat yılına özel muhteşem bir konsere imza atan sanatçı, bu yıl da sürprizlerle dolu özel repertuvarıyla sahnede olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 10:23 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:23
        Özel repertuvarıyla sahnede olacak
        29 Eylül Pazartesi günü Vigor Kültür Sanat Organizasyonu’yla gerçekleşecek konserde Şevval Sam, kariyerinin en güzel şarkılarını; video gösterimleri, dans performansları ve konuk müzisyenlerle zenginleşen unutulmaz bir sahne şovu eşliğinde seslendirecek.

        7 yaşındaki Aytaç Doğan da Şevval Sam’ın sahnesine konuk olacak. Sam ve Doğan, şarkılarını başta Filistin olmak üzere tüm dünya çocukları için söyleyecek.

        Türk halk müziğinden alaturkaya, tangodan arabesk müziğe uzanan geniş repertuvarıyla Şevval Sam, beğeni toplayan Yunanca yorumu 'Ola Se Thimizoun' ve farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

        #Şevval Sam

