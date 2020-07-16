Covid-19 öngörülemeyen risklerin hayatın bir parçası olduğunu ve birikime sahip olmanın herkes için önemini bir kez daha hatırlattı. Birikim yaparak geleceği güvence altına almanın özellikle emeklilik dönemi için temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği, pandemi döneminde de birikimlerinden vazgeçmeyenlerin uzun vadede kazançlı olacağını belirtti. Pandemi döneminin bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirmelerine sebep olduğunu ifade eden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi: “Covid-19 ile birlikte birikim yapmanın önemini bir kez daha gördük. Bu dönem hem tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hem de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren birikim yapma alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini gösterdi. Bu doğrultuda, özel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve fon performansıyla emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için bugünden hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Emeklilikte refah kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı da tasarruf alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve birikim yaparak geleceklerini güvenceye almaya davet ediyoruz.”
HAZİRANDA CİDDİ ARTIŞ VAR
Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkat çeken Benli, “Uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES'deki toplam fon büyüklüğü 2019 yıl sonundan bu yana 19,2 milyar TL’lik artışla 138,3 milyar TL’yi aştı. Bu büyüklüğün 19 milyar 566 milyon TL’lik kısmın devlet katkısı fonlarından geldi. 2017 yılında hayatımıza giren Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğü Haziran sonu itibarıyla, 2019 yılsonu verilerine göre 1,7 milyar TL artışla toplamda 9 milyar 863 milyon liraya ve sistemdeki çalışan sayısı 104 bin 19 çalışan artışla 5 milyon 458 bin 261’e yükseldi. Böylece özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı” diye konuştu.
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