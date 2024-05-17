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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor

        Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı. Dolar bazında ise Türkiye ortalaması metrekare bazında 2023 Ocak'tan beri ilk kez bin doların altına geriledi. İstanbul ortalaması ise 2022 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düştü

        Giriş: 17.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:11
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