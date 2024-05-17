Demet Evgar, çocuk parkını tamir etti
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, çocuk parkındaki oyun unsurlarını tamir etti
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SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, çocuk parkındaki oyun unsunlarını tamir etti.
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Demet Evgar, oyun unsurlarında yerinden çıkan vidaları sıkarken çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp; "Repo günümde, parkta yerinden çıkan vidaları yıldız tornavidayla sıkarken" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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17 Mart 2022'de Levent Babataş ile nikâh masasına oturan, bu evliliğinden Mavi adını bir kız çocuğu bulunan Demet Evgar'ın tamirat görüntüleri, sosyal medyada oldukça beğeni topladı.
Fotoğraflar: Instagram