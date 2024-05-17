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        Haberler Magazin Demet Evgar, çocuk parkında tamirat işine girişti - Magazin haberleri

        Demet Evgar, çocuk parkını tamir etti

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, çocuk parkındaki oyun unsurlarını tamir etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:57
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          SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, çocuk parkındaki oyun unsunlarını tamir etti. 

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          Demet Evgar, oyun unsurlarında yerinden çıkan vidaları sıkarken çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp; "Repo günümde, parkta yerinden çıkan vidaları yıldız tornavidayla sıkarken" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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          17 Mart 2022'de Levent Babataş ile nikâh masasına oturan, bu evliliğinden Mavi adını bir kız çocuğu bulunan Demet Evgar'ın tamirat görüntüleri, sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

          Fotoğraflar: Instagram

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