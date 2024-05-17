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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı

        Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Terim, Yunan ekibinden ayrıldığını resmen açıkladı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:20
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        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
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        Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi.

        Dün akşam kulüp yöneticileri ile Terim bir araya gelirken zirveden "ayrılık" kararı çıktı.

        Fatih Terim de Panathinaikos'tan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

        Terim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı. Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos Kulübü'ne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle."

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        Yunan ekibinde toplamda 26 maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet alırken 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'inde Şampiyonluk Turu'nda son hafta öncesinde lider PAOK'un 6 puan gerisinde 71 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Öte yandan sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis'in geçeceği belirtildi.

        TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

        Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alıp şampiyonluğa veda ettiği maçın ardından taraftarların büyük öfkesi vardı. Yunan taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına büyük tepki gösterdi.

        Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslular'ın tepkileri şöyle:

        - Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz.

        - Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor.

        - Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok.

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        - Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor.

        - Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin.

        - Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?

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