2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 33 yıl önce yapılan, yaklaşık 2 yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından, 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.
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BELEDİYE YAĞLI BOYA İLE BOYADI
Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı.
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Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi.
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Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.
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HEYKELİN BOYANMASI TEPKİ ÇEKTİ
Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.
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Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı.
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Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.
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