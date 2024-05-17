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        Haberler Gündem Zonguldak'ta madenci heykeli eski haline dönecek

        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 33 yıl önce yapılan, yaklaşık 2 yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 07:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:37
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          Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından, 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

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          BELEDİYE YAĞLI BOYA İLE BOYADI

          Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. 

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          Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi.

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          Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.

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          HEYKELİN BOYANMASI TEPKİ ÇEKTİ

          Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.

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          Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. 

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          Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

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