Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!

Muğla'da, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın, bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tarif edilen yerde Şaban Ataş'ın cansız bedenini bulan polis, cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 5'e yükselmişti.