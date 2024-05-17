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        Haberler Dünya Şiddet olayları sürüyor: Fransa'ya bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya'da neler oluyor?

        Şiddet olayları sürüyor: Fransa'ya bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya'da neler oluyor?

        Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının Fransız hükümetinin anayasal reform girişine karşı çıkması üzerine başlayan şiddet olayları sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.05.2024 - 08:03 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:03
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        • 1

          Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkması üzerine başlayan şiddet olayları sürüyor.

        • 2

          Fransız hükümetinin temsilcisinin Pasifik bölgesindeki bazı bölgelerin devlet kontrolünden "çıktığını" söylemesi üzerine, Yeni Kaledonya'nın başkenti Nouméa'da gerginlik yüksek seviyede.

        • 3

          Avustralya-Fiji arasındaki takımadalarında dönüşen şiddet olayları sebebiyle adadaki polis ve jandarma sayısının cuma akşamına kadar 1700'den 2700'e çıkacağı ifade edildi.

        • 4

          Pazartesi günü başlayan, beş kişinin ölümüne sebep olan ve yüzlerce kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan protestoların ardından Perşembe gecesinin diğer günlere kıyasla daha sakin geçtiği ifade edildi.

          Ancak başkent Nouméa'da hâlâ çatışma ve gergin bölgelerin olduğu ifade edildi.

        • 5

          MACRON İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİLER

          Yeni Kaledonya'da siyasetçiler, kendileriyle video konferans toplantısı yapmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u reddetti.

        • 6

          Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron'un Fransa ile Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'nın seçilmiş temsilcileriyle, şiddet olaylarına neden olan anlaşmazlığı görüşmek amacıyla önerdiği video konferans görüşmesi, "çeşitli aktörlerin şu anlık birbirleriyle konuşmak istememesi" nedeniyle Yeni Kaledonyalı siyasiler tarafından iptal edildi.

        • 7

          OHAL'E GİDEN SÜREÇ

          Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

          Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, yaklaşık 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

          Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

        • 8

          Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

        • 9

          Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, 3 gündür süren sokağa çıkma yasağı ise bir gün daha uzatılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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