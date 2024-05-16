Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendiği ortaya çıktı. 'Pamuk' sosyal medya hesaplarında soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, hayatlarını birleştirdi.
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu, 'Pamuk' soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.
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Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.