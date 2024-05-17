Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, 9 Ocak 2023'te, Bilal Altunkaynak (21), motosikletiyle hızla gelip arkadaşları Mehmet Akyüz, Hamza Atay ve Mazlum Atay'ın (28) önünde durdu. Mazlum Atay'ın, "Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş sür" uyarısı üzerine tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Atay, küfredip Altunkaynak'a tokat attı. Altunkaynak da, "Bu senin yanına kalmaz. Seni vuracağım kendine ayık ol" diyerek motosikletiyle uzaklaştı.

Kısa süre sonra Bilal Altunkaynak, cep telefonuyla Mazlum Atay'ı arayıp, nerde olduklarını öğrenip tekrar yanlarına gitti. Altunkaynak üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı çekip Mazlum Atay'a ateş etti, Mehmet Akyüz ve Hamza Atay ise kaçtı. Yaralanan Mazlum Atay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Altunkaynak, öldürdüğü Mazlum Atay ile samimi olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Altunkaynak, çok pişman olduğunu belirterek Atay'ın ailesinden özür diledi. Altunkaynak olayı şöyle anlattı:

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

"İş yerinden dönüyordum. Mazlum Atay, Mehmet Akyüz ve Hamza Atay ile karşılaştım, beni durdurdular. Önce Mazlum, sonra Mehmet Akyüz bana küfretti. Motosikletteyken bana kafa attılar. Kahveden biri çıktı beni kurtardı. Evdeyken Mazlum beni aradı, küfrederek 'Neredesin oğlum?' dedi. Ben de 'Siz neredesiniz?' dedim. O da 'Biz aynı yerdeyiz' diyerek cevap verdi. Tabancamı belime taktım, markete gittim. Marketten dönerken üçü birlikteydi. Mehmet ve Hamza beni görünce kaçtı. Mazlum yoldaki dubayı alıp bana doğru koştu, ben de korkutmak ve kendimi korumak için çevresine doğru ateş ettim. Yaralama ve öldürme kastım yoktu. Pişmanım."

"SİLAHINI ÇIKARTIP ÜÇÜMÜZE DOĞRU SIKTI"

Tanık olarak dinlenen Mehmet Akyüz, sanıkla husumetlerinin bulunmadığını söyledi. Sanığın motosikletini hızla üzerlerine sürüp önlerinde durduğunu ifade eden Akyüz, "Neden hızlı geldiğini bilmiyorum. Bu yüzden Mazlum, küfredip sanığa tokat attı. Sanık da 'Seni vuracağım kendine ayık ol' dedi. Karşılıklı kavga ettiler. Bir süre sonra Bilal, Mazlum'u arayarak 'Neredesin' dedi. Mazlum da 'Ben aynı yerdeyim' dedi. 5 dakika sonra tekrar arayıp koşarak üzerimize geliyordu. Bizi görünce silahını çıkartıp üçümüze doğru sıktı. Direkt bize doğru ateş etti. Mazlum'un elinde duba vardı. Mazlum'un vurulduğunu gördüm, kendimi arabanın önüne attım. Yoksa beni de öldürecekti."

İYİ HAL İDİRİMİYLE CİNAYETE 12.5 YIL

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Altunkaynak'ı, Mazlum Atay'ı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl, duruşmadaki iyi hali nedeniyle de 12.5 yıl hapse indirildi. Sanığa ayrıca, Mehmet Akyüz'ü öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 10 ay hapis cezası verilip, tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.