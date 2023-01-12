Cinayet anı kamerada! Adana'da tokat cinayeti!

Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberleri: "Motosikleti hızlı kullanma!" Adana'da tokat cinayeti! - Adana haberleri
"Motosikleti hızlı kullanma!" Adana'da tokat cinayeti!
Adana'da, tartıştığı 27 yaşındaki Mazlum Atay’ı tabancayla dizinden ve kasığından vurarak öldürdükten sonra kaçan 20 yaşındaki Bilal Altunkaynak, polis tarafından saklandığı adreste yakalandı. Tutuklanan Altunkaynak'ın, ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum, beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip, silahı aldım ve onu vurdum” dediği öğrenildi
Adana'da olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay (27) ve Bilal Altunkaynak (20), sokak ortasında tartıştı.
EVDEN SİLAHI ALIP SOKAĞA DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen Altunkaynak, ruhsatsız tabancasını alarak Atay’la kavga ettiği sokağa döndü.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Atay’ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran Altunkaynak, daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Altunkaynak'ı yakalamak için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI EV TESPİT EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yakın kameraların kayıtlarını inceledikten sonra kaçan Bilal Altunkaynak’ın arkadaşının, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti.
"MOTOSİKLETİ YAVAŞ SÜR', DEYİP TOKAT ATTI"
Şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Altunkaynak’ın, emniyetteki ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip silahı aldım ve onu vurdum" dediği öğrenildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altunkaynak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mazlum Atay’ın tabancayla vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika haberleri: "Motosikleti hızlı kullanma!" Adana'da tokat cinayeti! - Adana haberleri/son-dakika-haberler-motosikleti-hizli-kullanma-adana-da-tokat-cinayeti-adana-haberleri-3555519
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.