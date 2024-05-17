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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 17 yaşındaki Aleyna Çelebi'nin soru dolu ölümü!

        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!

        Ankara'da, O.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, 22 yaşındaki Berat P.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Berat P. hafif yaralanırken, arkasında oturan 17 yaşındaki Aleyna Çelebi yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü O.A. ile Berat P. gözaltına alındı. Aleyna'nın ölümü geride pek çok soru işareti bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:11
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        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
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        Ankara'da kaza, önceki gün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs Bulvarı'ndan Ortaköy Mezarlığı'na dönen O.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, emniyet şeridinde seyir halinde olan Berat P.'nin (22) kullandığı motosiklete çarptı.

        ALEYNA HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre kazada Berat P. hafif yaralanırken, arkasındaki Aleyna Çelebi (17) hayatını kaybetti. O.A. ile Berat P. gözaltına alınırken, Aleyna Çelebi'nin cenazesi dün öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "AİLECE ONUNLA GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORDUK"

        Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi, "Dün öğle saatlerinde arkadaşı çağırıyor mu veya zorla mı götürüyor bilmiyoruz; ama motosikletle alıp, götürüyor. Ortaköy Mezarlığı girişinde hafriyat kamyonunun altına giriyor. Kaza esnasında sürücü kendini atarak mı kurtuldu bilmiyoruz; çok fazla soru var. Kuzenim, kamyonun altında 40 metre sürüklenmiş. Söylenenler bunlar. Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk.

        "YENGEME TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ"

        'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik. Kamyon şoförünün suçu var mı bilmiyorum ama motosiklet sürücüsünün madde kullandığını söyleyenler var. Olaydan önce bu kişi yengeme tehdit mesajları atmış, 'Bizi ayırdın, vebalimize girdin' gibi sözler söylemiş. Yengem de 'Kızımın peşini bırak' gibi şeyler söylemiş. Yengem dün kursa gitmek için evden ayrılıyor, 15-20 dakika sonra çocuk yengemi arayıp, 'Aleyna öldü' diyor. İkisinden de şikayetçi olduk" dedi.

        "DOKTOR OLMAYI DÜŞÜNÜYORDU"

        Aleyna'nın çok neşeli ve uysal bir insan olduğunu söyleyen Çelebi, "Dersleri çok iyiydi, arkadaş çevresinde sevilen birisiydi. Ailemizin en küçüğüydü, beraber büyüdük. Meleğimizi kaybettik.

        Lise son sınıftaydı, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu kaza olmasa sınava girecekti. Doktor olmayı düşünüyordu. Güzel hayalleri vardı ama maalesef olmadı. Umarım adalet yerini bulur, kimseni daha fazla canı yanmasın" diye konuştu.

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