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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 2 katlı ev kül oldu! Şarj aletini prizde unuttu!

        2 katlı ev kül oldu! Şarj aletini prizde unuttu!

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk incelemelere göre prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtilen yangın, mahallede paniğe sebep oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:38
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        İzmir'de yangın, saat 03.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 1615/ Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıktı.

        İddiaya göre, evde tek başına yaşayan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, evi saran alevleri fark edince yardım çığlıkları atarak dışarıya çıktı.

        MAHALLELİ KOVALARLA MÜDAHALE ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre sesleri duyan mahalle sakinleri, bir yandan kovalarla yangına müdahale ederken diğer yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        ŞARJ ALETİNİ PRİZDE UNUTMUŞ

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, ilk belirlemelere göre yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtildi.

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        PANİK ANLARI KAMERADA

        Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken, bir vatandaşın yangının ilk anlarında kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

        Yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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