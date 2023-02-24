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Oyuncular Sendikası: Yasal yollara başvuracağız

Oyuncular Sendikası, Vahide Perçin adına açılan sahte sosyal medya hesabı için takipçileri uyardı. Yapılan açıklamada "Başkanımız Vahide Perçin’in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı

Giriş: 24.02.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Oyuncular Sendikası: Yasal yollara başvuracağız
"Yasal yollara başvuracağız"
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Oyuncular Sendikası, Vahide Perçin adına açılan sahte sosyal medya hesabında para toplamak amacıyla yapılan paylaşımlar hakkında takipçileri uyardı.

"SOSYAL MEDYA HESABI BULUNMAMAKTADIR"

Oyuncular Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyuna... Sendikamızın genel başkanı Vahide Perçin adına para toplanmak amacıyla sahte bir twitter hesabı açılmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Başkanımız Vahide Perçin'in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Vahide Perçin twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan twitlere lütfen itibar etmeyiniz. Ayrıca konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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