Oyuncular sendikası SAG-AFTRA'dan Blake Lively'ye destek açıklaması

ABD'de 9 Ağustos'ta vizyona giren 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminde kamera karşısına geçen Blake Lively, rol arkadaşı ve filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Baldoni'nin hukuk ekibi ise iddiaların asılsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ancak hem bağlı bulunduğu oyunculuk ajansından atıldı hem de Vital Voices adlı kuruluş tarafından verilen 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü' geri alındı.

Amerikalı oyuncular sendikası SAG-AFTRA (Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu), Justin Baldoni'ye karşı açtığı cinsel taciz davasının ardından, Blake Lively'yi destekleyen bir açıklama yayımladı.